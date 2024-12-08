Bir haftada 2 milyon 803 bin araç denetlendi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 28 Kasım-5 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 803 bin 527 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 131 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 100 bin 405, emniyet kemeri kullanmayan 21 bin 815, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 580 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 163 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 454 bin 24 araca/sürücüye işlem yapıldı" dedi.



2024'TE MUAYENESİZ 1 MİLYON 57 BİN ARACA İŞLEM YAPILDI



Araçların periyodik muayene denetimlerine ilişkin verilerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, "2024 yılında 1 milyon 57 bin 284 işlem yapıldı. Araç periyodik muayenesi, yalnızca yasal zorunluluk değil, aynı zamanda güvenli sürüş için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Hem can hem de mal kaybını önlemek için lütfen araçlarımızın muayenesini zamanında yaptıralım. Trafik denetimleri, bireylerin ve toplumun güvenliği için vazgeçilmez. Denetimler arttıkça ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları da azalıyor. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.