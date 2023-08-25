Bir haftada 8 kez yangın çıktı: Apartman sakinleri sopayla nöbete başladı

"İNSANLAR CİN ŞEYTAN İŞİ DEMEYE BAŞLADI"

Ellerinde sopayla bina girişinde "yangın nöbeti" tuttuklarını belirten bina sakinlerinden Yalçın Kara, "Yangınlar bizi çok korkutuyor. Bir yeri söndürüyoruz diğer yerden yangın çıkıyor. Artık insanlar yangınlar üç harfli cin şeytan işi mi demeye başladı. Trajikomik bir durum ortaya çıkıyor. Bir bilinmezlik söz konusu. Az sonra mı yanacak şimdi mi başlayacak nerde başlayacak korkusu taşıyoruz. Biz de nöbete başladık. Çünkü herkes birbirinden şüphelenmeye başladı. Biz deprem korkusu yaşıyorduk ama yangın bize depremi unutturdu. Çocuklar gençler eve çıkamıyorlar. Son çıkan yangınlarda Allah'tan mala geldi cana gelmedi. Biz bir an önce bu yangınların neden dolayı çıktığının bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.