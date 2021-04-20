Bir haftada yüzde 2’lik gerileme: Tam kapanma mı, sıkı denetim mi?

Hükümetin artan Covid-19 vakalarının ardından aldığı kararların sonuçları yakından izleniyor.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberinde yer alan bilgilere göre, alınan kararların olumlu sonuçları görülse de beklenenden daha yavaş olduğu belirtiliyor. Yapılan değerlendirmelerde, illerin yüz binde nüfusa düşen haftalık vaka sayılarında kısmi gerileme görüldüğü, bunda kısıtlama ve önlemlerinin etkisi olduğu kaydediliyor. 14 Nisan’da testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 20’yi aşarken, birkaç gündür bu oranın yüzde 18 civarında seyrettiği, önümüzdeki hafta daha da düşmesinin beklendiği ifade edildi.



TAM KAPANMA MI, SIKI DENETİM Mİ?



Bilim Kurulu üyelerinin, sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği, bu nedenle tam kapanma yapılması gerektiği şeklinde uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Ancak hükümetin 15 günlük değerlendirmenin ardından, daha sert önlemler yerine aynı uygulamaya devam etme eğiliminde olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan denetimlerin arttırılacağı, ceza uygulamasının yoğunlaşacağı ve alışverişe çıktığını söyleyenlerin kendi semtlerinde olup olmadıklarının teyit edileceği belirtildi.



Hastanelere son dönemde başvuran hastaların, bulaş hikayelerinin de aynı olduğu belirtiliyor. Covid-19 şüphesiyle gelenlerin kayıtlarına göre ana etken "aile içi bulaşma, komşu-eş dost buluşmaları, toplu taşıma ve kalabalık işyerleri". Kamunun esnek çalışma kararı almasına karşın, özel sektöre böyle bir zorunluluk getirilmemesinin olumsuz sonuçlarının görüldüğü ve işyeri bulaşlarının bu nedenle arttığı kaydediliyor.

