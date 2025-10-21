Bir hatasıyla dünyası karardı: Hakkında 54 soruşturma var, dört yıl hapis cezası verildi

Bir süre sonra Dikicier hakkında, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 54 ayrı soruşturma başlatıldı.

Başkentte yaşayan Buse Nur Dikicer, iddiaya göre, "Birlikte e-ticaret yapacağız, iş yapacağız." diyen çocukluk arkadaşı O.Ç.'ye, dizüstü bilgisayar alması için 2023 Mart'ta kredi kartını ve banka hesap bilgilerini verdi.

"KARDEŞİM DEDİĞİM İNSANDI"

Dikicier, aynı suçtan hakkında soruşturma başlatılan 30 kişi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giderek, konuyla ilgili siyasi partilerin temsilcileriyle görüştü.

Buse Nur Dikicier, "Kardeşim" dediği insan tarafından kandırıldığını vurgulayarak, "Kartlarım maksimum 4-5 gün onlarda kaldı ve mobil bilgim de onlardaydı." dedi.

"BENİ HER YERDEN ENGELLEDİLER"

Kendisini kandıran insanların, evine girip çıkan ve 10 yıldır tanıdığı kişiler olduğunu anlatan Dikiciler, "Böyle bir şey beklemiyordum çünkü daha önce çevremde de böyle bir olay yaşamamıştım. Kartlarım 4-5 gün onlarda kaldıktan sonra kendilerine hiçbir şekilde ulaşamadım. Beni her yerden engellediler." ifadelerini kullandı.

Hakkında 54 ayrı soruşturma olduğunu anlatan Dikiciler, uzlaşma hakkı istediğini söyledi.



"HİÇ KİMSE İŞ VERMEK İSTEMİYOR"

Dikiciler şöyle devam etti:

"Arkadaşıma güvendiğim için düştüğüm durum bu şekilde. Asıl suçluların bulunmasını istiyoruz. Üniversiteye hazırlanıyordum. Ama bu olaylar başıma geldiğinden dolayı üniversite hayalim tamamen çöp oldu.

Hiçbir şekilde üniversite okuyamadım. Daha önce hiçbir sicil kaydım olmamasına rağmen şu an sicilim kirlendi. Hiçbir yerde iş bulamıyorum. Çok zorlanıyorum. Kimse iş vermek istemiyor. Çevreden arkadaşlar bile tepkili. Daha 24 yaşındayım, çok gencim kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum."

