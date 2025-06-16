Bir ilçede engerek yılanı paniği

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Şuhut ilçesine bağlı Senir köyünde kuvvetli zehri ile bilinen engerek yılanı görüldü.



Arazide gezerken Türkiye’deki en zehirli yılanlardan biri olan engerek yılanını görüntüleyen Sercan Altın durumu sosyal medyadan paylaşarak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.