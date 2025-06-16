Bir ilçede engerek yılanı paniği

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde görülen ve kuvvetli zehri ile bilinen engerek yılanı korkuya neden oldu.

Bir ilçede engerek yılanı paniği

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Şuhut ilçesine bağlı Senir köyünde kuvvetli zehri ile bilinen engerek yılanı görüldü.

Arazide gezerken ’deki en zehirli yılanlardan biri olan engerek yılanını görüntüleyen Sercan Altın durumu sosyal medyadan paylaşarak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

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