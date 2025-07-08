Bir ilçede termometreler 38 derecelere kadar çıktı

Aşırı sıcakların hayatı olumsuz etkilediği Afyonkarahisar’ın bazı ilçelerinde alışılmadık şekilde termometreler 37-38 derecelere kadar yükseldi.

Bir ilçede termometreler 38 derecelere kadar çıktı

Şuhut ilçesinde bir süredir devam eden dalgası hayatı olumsuz etkiledi.

Aşırı sıcaklardan dolayı vatandaşlar gündüz saatlerinde sokağa çıkmaktan kaçınırken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise gölgelik alanlara sığındı.

İlçede sıcaklıklar 38 derecelere kadar yükselirken, bir çok vatandaş ise çareyi vantilatör ya da klimanın önünde serinlemekte buldu. Sıcaklardan dolayı sokakların normal günlere göre daha tenha olması ise dikkatlerden kaçmadı.

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