Bir kadın boşanmak istemeyen eşini arkadaşlarıyla plan yaparak öldürdü. 3 kişi tutuklandı
27.11.2026 22:08
Son Güncelleme: 27.11.2026 22:11
Denizli'de bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Denizli'de bir kişinin evinde elleri ve ayaklarının bağlı şekilde ölü bulunmasıyla ilgili eşinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.
Denizli'de 25 Kasım Çarşamba günü Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde bir daireden gelen gürültü ihbarına sevk edilen polis ekipleri girdikleri dairede bir kişinin elleri ve ayakları bağlanıp, darbedilerek öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde Fedai Karagöz'ün (49), öldürüldüğü belirlenirken, dairede bulunan ikinci eşi A.K. (52), arkadaşı B.K. (31) ve B.K.'nın nişanlısı M.B. (35) gözaltına alındı.
Yapılan otopside boğularak öldürüldüğü belirlenen ve vücudunda darp izlerine rastlanılan Fedai Karagöz'ün cenazesi toprağa verildi.
POLİSİ GÖRÜNCE BAYGINLIK NUMARASI YAPAN KADININ CİNAYETİ PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Fedai Karagöz'ün eşi A.K. ile B.K. ve M.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin olay günü adrese gittikleri sırasında baygınlık geçirmiş gibi yapan ve yaşananlardan haberdar olmadığını söylediği, diğer iki şüphelinin ise uyuyormuş gibi yaptıkları belirlendi.
A.K. eşini boşanmayı kabul etmediği için öldürdüğünü itiraf etti.
İTİRAF ETTİLER
Şüpheli şahıslar suçlamaları kabul ederken; A.K. sürekli şiddet gördüğünü ileri sürerek Fedai Karagöz ile boşanmayı istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediği için cinayeti planladığı itiraf etti.
Arkadaşı B.K., ve nişanlısı M.B., ile olayı planladıklarını, Fedai Karagöz'ü öldürdükten sonra ise yok edeceklerini kabul ettikleri öğrenildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Cinayetin planlandığı şekilde gerçekleşmesi halinde de A.K.'nin B.K. ve M.B.'ye para vereceği ifade edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece ‘tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.