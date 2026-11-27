Denizli 'de 25 Kasım Çarşamba günü Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde bir daireden gelen gürültü ihbarına sevk edilen polis ekipleri girdikleri dairede bir kişinin elleri ve ayakları bağlanıp, darbedilerek öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde Fedai Karagöz'ün (49), öldürüldüğü belirlenirken, dairede bulunan ikinci eşi A.K. (52), arkadaşı B.K. (31) ve B.K.'nın nişanlısı M.B. (35) gözaltına alındı.



Yapılan otopside boğularak öldürüldüğü belirlenen ve vücudunda darp izlerine rastlanılan Fedai Karagöz'ün cenazesi toprağa verildi.

POLİSİ GÖRÜNCE BAYGINLIK NUMARASI YAPAN KADININ CİNAYETİ PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI



Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Fedai Karagöz'ün eşi A.K. ile B.K. ve M.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin olay günü adrese gittikleri sırasında baygınlık geçirmiş gibi yapan ve yaşananlardan haberdar olmadığını söylediği, diğer iki şüphelinin ise uyuyormuş gibi yaptıkları belirlendi.