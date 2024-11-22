Bir kadın daha cinayet kurbanı: Cansız bedenini komşuları buldu

Şanlıurfa’da bir kadın cinayete kurban gitti. Leyla Üren isimli kadın, evinde boğazından bıçaklanmış halde bulundu. Üren’i öldüren katil zanlısı, polis tarafından gözaltına alındı.

Bir kadın daha cinayet kurbanı: Cansız bedenini komşuları buldu

’da bir kadın yaşadığı evde öldürüldü.

Olay, saat 03.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

Leyla Üren’in yaşadığı daireden gelen gürültü sonrası komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla gelen ekipler, girdiği evde kadını kanlar içerisinde buldu.

Kontrolde boğazından yaralanan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üren’in cesedi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, bölgedeki güvenlik kamerası incelemesinin ardından kimliğini saptadığı Suriye uyruklu şüpheli Ahmad El Avvad’ı yakaladı.

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