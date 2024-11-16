Bir kadın daha cinayet kurbanı: Önce eşini katletti sonra intihar etti

Bir kadın daha cinayete kurban gitti.



Uzundere Mahallesi İzmir Çevreyolu yan yolu yakınında mobilyacılık yaptığı öğrenilen Hüsamettin Göktaş (40), boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı Aslıhan Göktaş'ı (32) yol kenarındaki dağlık araziye götürdü.

SİLAH SESLERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ



Burada karısının başına silahı dayayan Hüsamettin Göktaş tetiği çekti ve talihsiz kadın kanlar içerisinde yere düştü. Ardından aynı silahla kendi kafasına ateş eden adam da yere yığıldı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hüsamettin Göktaş ve Aslıhan Göktaş'ın hayatını kaybettikleri belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından karı-kocanın cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.