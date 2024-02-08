Bir kadın daha cinayet kurbanı: “Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum”

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Terzi, yaşamını yitirdi.



Polis, şüphelinin bir süre ilişki yaşadığı ve daha önce sitede apartman görevlisi olarak görev yapan yapan Murat Demir olduğunu belirledi.



Demir, dün emniyete giderek teslim oldu.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.



Şüpheli ifadesinde, “Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum. Boğuştuğumuz sırada silah patladı.” dedi.