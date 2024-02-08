Bir kadın daha cinayet kurbanı: “Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum”

Samsun’da bir süredir ilişki yaşadığı Muradiye Terzi’yi sevgili oldukları dönemde verdiği paraları isteyip alamadığı gerekçesiyle öldüren Murat Demir, tutuklandı. Demir, ifadesinde silahın gerçek olduğunu bilmediğini öne sürerek, “Boğuştuğumuz sırada patladı.” dedi.

Bir kadın daha cinayet kurbanı: “Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum”

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’da bir kadın, eski sevgilisi tarafından öldürüldü.

Olay, iki gün önce öğle saatlerinde, Atakum ilçesine bağlı Büyükoyumca Mahallesi’ndeki Pelitköy Toplu Konutları’nda yaşandı.

Apartman görevlisi, T.Y. ile evli ve 2 çocuk annesi Muradiye Terzi’yi evinin kapısının önünde sağ göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu.

Bir kadın daha cinayet kurbanı: “Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum” - 1

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Terzi, yaşamını yitirdi.

Polis, şüphelinin bir süre ilişki yaşadığı ve daha önce sitede apartman görevlisi olarak görev yapan yapan Murat Demir olduğunu belirledi.

Demir, dün emniyete giderek teslim oldu.

Bir kadın daha cinayet kurbanı: “Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum” - 2

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Şüpheli ifadesinde, “Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum. Boğuştuğumuz sırada silah patladı.” dedi.

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