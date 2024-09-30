Bir kadın daha cinayet kurbanı: Eşi tarafından vurulan Sıla yaşamını yitirdi

Kars’ta bir kadın cinayete kurban gitti. Sıla M. isimli kadın, eşi Delal M. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan adam, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bir kadın daha cinayet kurbanı: Eşi tarafından vurulan Sıla yaşamını yitirdi

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Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi.

Olay, ’ın Susuz ilçesine bağlı Büyük Çatak köyünde meydana geldi.

Delal M. ile eşi Sıla M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Delal M., eşine tabancayla ateş etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler Sıla M.’nin cesediyle karşılaştı.

7 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Sıla M.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Delal M. ise Susul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

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