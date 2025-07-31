Bir kadının yardım çığlığı: Boşanmak istedi, hayatını kabusa çevirdiler

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

Gördüğü şiddetten bıktı, boşanmak istedi ancak yaşadığı kabus bitmedi. Ankara'da yaşayan Dilek Yiğiter Tunçdoğan, 2019 yılında evlendi. Mutlu bir hayat hayali kurarken, iddiasına göre eşinden şiddet görmeye başladı. "Evliliğimin ilk başlarından beri fiziksel psikoljik ve sözlü şiddete maruz kaldım." diyen Tunçdoğan, gördüğü şiddet nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlattı. "Bunlarla ilgili şikayet yaptım darp raporları aldım." diyen Tunçdoğan, "Şahıs ceza da aldı ama bir yaptırımı olmadı." ifadelerini kullandı.



Şiddet gördüğünü anlatan genç kadın, darp raporu aldığını söyledi

FOTOĞRAFLARI VE TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTILAR Genç kadın şiddetin üzerine bir de aldatıldığını öğrenince boşanma davası açtı. Bu kez de eşinin sevgilisi ona kabusu yaşattı. Boşanma aşamasında olduğu eşi ve sevgilisi tarafından sürekli olarak tacize uğradığını anlatan Tunçdoğan, "Sosyal medya üzerinden şahsıma ait fotoğraflarım ve telefon numaram dağıtılmaya başlandı." dedi.



Tunçdoğan, telefon numarasını defalarca kez değiştirdi ancak tacizler bitmedi