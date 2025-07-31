Bir kadının yardım çığlığı: Boşanmak istedi, hayatını kabusa çevirdiler
Ankara'da yaşayan 31 yaşındaki kadına boşanma aşamasındaki eşi ve eşinin sevgilisi adeta kabusu yaşattı. Defalarca şiddet gören kadın adına sahte sosyal medya hesabı açıldı. Fotoğrafları ve numarası paylaşılan kadının kızı da kaçırılmaya çalışıldı. (Haber: Tugay Saday)
Gördüğü şiddetten bıktı, boşanmak istedi ancak yaşadığı kabus bitmedi.
Ankara'da yaşayan Dilek Yiğiter Tunçdoğan, 2019 yılında evlendi.
Mutlu bir hayat hayali kurarken, iddiasına göre eşinden şiddet görmeye başladı.
"Evliliğimin ilk başlarından beri fiziksel psikoljik ve sözlü şiddete maruz kaldım." diyen Tunçdoğan, gördüğü şiddet nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlattı.
"Bunlarla ilgili şikayet yaptım darp raporları aldım." diyen Tunçdoğan, "Şahıs ceza da aldı ama bir yaptırımı olmadı." ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAFLARI VE TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTILAR
Genç kadın şiddetin üzerine bir de aldatıldığını öğrenince boşanma davası açtı.
Bu kez de eşinin sevgilisi ona kabusu yaşattı.
Boşanma aşamasında olduğu eşi ve sevgilisi tarafından sürekli olarak tacize uğradığını anlatan Tunçdoğan, "Sosyal medya üzerinden şahsıma ait fotoğraflarım ve telefon numaram dağıtılmaya başlandı." dedi.
KIZINI KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR
Kızıyla birlikte yaşadığı evin adresi de paylaşıldı. Hatta evine tanımadığı insanlar gelmeye başladı.
Sık sık adresini ve cep telefonu numarasını değiştirdi ama olmadı. Tacizler devam etti.
Geçen hafta ise kızı kaçırılmaya çalışıldı.
"Eşimin sevgili olduğu şahıs buluşmak için beni çağırdı. Kendisi yerine abisini göndermiş." diyen genç kadın, "Hem kendim hem kızım ciddi şekilde darbedildik. Ve hala şahıslar bulunamadı." dedi.
Defalarca şikayetçi olduğunu anlatan kadın, bir sonuç elde edemediğini söyledi, yardım istedi.
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