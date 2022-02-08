Bir Kadir Şeker olayı daha: Eşi ve kızına saldıran kişiyi engellemek isterken bıçaklayınca tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde geçen hafta cumartesi akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (62) ile eşi Shannaz Nazari (47) ve kızı Nasimgül Ahmadi (32) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Abdulkadir Ahmadi, üzerinde taşıdığı bıçakla eşi ve kızını yaraladı.

ÇIĞLIKLARI DUYAN TOLGA VE ARKADAŞI OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran (19) ve 17 yaşındaki arkadaşı Hüseyin, kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti.

TOLGA, ARBEDEDE AFGAN UYRUKLU SALDIRGANI BIÇAKLADI

Tolga'nın arkadaşı, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi'yi sırtından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdulkadir Ahmadi, eşi ve kızı ile Tolga'nın arkadaşı ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan kol ve karın kısmından bıçaklanan Shannaz Nazari ile sırtından bıçaklanan Abdulkadir Ahmadi, hayati tehlikeleri nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.

Afgan çiftin omzundan hafif yaralanan kızları Nasimgül Ahmadi’ye ise ayakta müdahale edildi.



TUTUKLANAN TOLGA TAŞKIRAN OLAYI ANLATTI



Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı Tolga Daşkıran, işlemlerinin ardından pazar günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

''ENGELLEMEYE ÇALIŞTIK''

Daşkıran'ın ifadesinde, Abdulkadir Ahmadi’nin 2 kadını yere yatırıp bıçakladığını görüp engellemeye çalıştıklarını, arkadaşının ayağından yaralandığını, Abdulkadir Ahmadi'nin ise arbedede sırtından bıçaklandığını söylediği öğrenildi.



''DURMAYINCA MÜDAHALE ETTİK''



Hastanedeki tedavinin ardından taburcu edilen Tolga'nın arkadaşı Hüseyin ise, caddede tesadüfen kadın çığlıklarını duyduklarını söyledi.

Abdulkadir Ahmadi'nin 2 kadını yere yatırıp döverek bıçakladığını ve Tolga ile kendilerinin de buna engel olmaya çalıştıklarını anlatan Hüseyin, "Tolga'yı tramvay durağının orada bekliyordum. İkimiz gezecektik. Tolga tramvaydan inip yanımıza geldi. Bir dakika kadar geçti, arkamızdan bağırış sesleri geldi. Baktık bir adam karısı ve kızının üzerine çıkmış bıçaklıyordu. Koştuk, 'dur' dedik, durmadı. Ondan sonra müdahale ettik. Adam beni ayağımdan bıçakladı. Adamı etkisiz hale getirmek için yere yatırdım, o sırada bıçağı ayağıma salladı'' dedi.



''KADINLARI ÖYLE GÖRÜNCE DAYANAMADIM ANNE' DEDİ''

Tolga Daşkıran'ın annesi Nazire Kurt da, oğlunun suçlu olmadığını ve serbest bırakılmasını istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Benim oğlum sadece bayanları kurtarmak için gitti. Kadına şiddet zaten istemezdi, sevmezdi benim oğlum. Hayalleri yıkıldı benim çocuğumun. Bir karıncaya kıyamazdı. 'Anne, kadını öyle görünce dayanamadım, koştuk anne' dedi. Ben herkesten destek istiyorum. Benim yavrumu kurtarın, benim çocuğum suçlu değil. Benim çocuğum suçluyu yakaladı. Kaçmasın diye müdahale etti. O bayanları kurtardı. 'Kadınları öyle görünce dayanamadım anne' dedi.''



''HAYALİ KOMANDO OLMAKTI''



Oğlunun askere gittikten sonra kalıp komando olma hayali kurduğunu ifade eden anne Nazire Kurt, şöyle devam etti:



"Komando olacağım' derdi. "Oğlum olma, şehitleri görmüyor musun bak?' derdim. 'Olsun anne, ben vatanım için her şeyi yaparım. Niye ölmeyecekmişim? Nasibimde varsa orada da ölürüm. Ben asker olacağım' derdi. İnşallah bir şey olmaz, yavrum gelir. Ben herkesten destek istiyorum.''



''KEŞKE MÜDAHALE ETMESEYDİM''



Tolga Daşkıran ile tutuklanmasının ardından görüştüğünü ve olay nedeniyle çok pişman olduğunu kaydeden ailenin avukatı Muhammed Serkan İleli, "Kendisiyle görüştüğümüzde bize şunu söyledi; 'Ben keşke evime gitseydim, hiç dokunmasaydım. Ben orada annemi gördüm. Sanki birisi anneme şiddet uyguluyormuş gibi gördüm. Keşke müdahale etmeseydim de evime gitseydim hiç bunlarla karşılaşmayacaktık' dedi. Kendisi çok üzgün'' diye konuştu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.