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Bir karede iki mevsim: İlkbaharda kar yağdı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde iki mevsimin bir arada fotoğraflandığı kareler, dikkat çekti.

Bir karede iki mevsim: İlkbaharda kar yağdı

’de hafta içi etkili olan yoğun kar yağışı Pertek ilçesinde de etkisini gösterdi. İnsanların hayatını zorlaştıran yağış, güzel görsellerin ortaya çıkmasını da sağladı.

Bir karede iki mevsim: İlkbaharda kar yağdı - 1

’nin Pertek ilçesinde öğretmenliğin yanı sıra doğa fotoğrafçılığı yapan Pınar Kaya, ilkbahar mevsiminin ilk günü yağan kar ile çiçek açmış badem ağaçlarını birlikte fotoğrafladı.

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