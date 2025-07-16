Bir kene vakası daha: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kene kabusu devam ediyor.
Kızılören Mahallesi Mezgitli mezrasında yaşayan Cengiz Karakaya'ya (61) kene tutundu.
Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Karakaya, bir süre sonra rahatsızlanınca ilçede hastaneye başvurdu.
Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Kızılören Mahallesi'nde KKKA şüphesiyle tedavi gören İlknur Ekinci 12 Haziran'da, Ulviye Torun ise 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.
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