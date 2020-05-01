Bir kişi için bin 500 kişiye karantina

İstanbul'da bir kişi, corona virüs testi sonucunu beklemeden memleketi Şanlıurfa'ya döndü. Test sonucu pozitif çıkınca hastanın yaşadığı bin 500 kişilik mahalle karantina altına alındı.

DHA 01.05.2020 - 18:48

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İstanbul'da çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye corona virüs şüphesi ile gittiği hastanede test yapıldı.

Test sonucunu beklemeyen hasta, dün memleketi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geldi. İstanbul'da testi yapan sağlık kuruluşu testin pozitif çıkması ile polisten yardım alarak, hastanın Siverek ilçesine 50 kilometre uzaklıkta kırsal Eğriçay Mahallesi'ndeki ailesinin yanına döndüğünü belirledi.

İlçe Kaymakamlığına bilgi verilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bin 500 nüfuslu mahalleyi karantinaya alındı.

Jandarma tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Mahalle ile diğer mahalleler arasındaki bağlantı yollarına da iş makineleri ile hafriyat döküldü.

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