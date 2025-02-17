Bir kişinin öldüğü kanlı kavgayı film gibi seyrettiler

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde G.A., tartıştığı husumetlisi M.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cep telefonuyla çekilen kavga anını çevredekilerin tepkisiz bir şekilde izledikleri görüldü.

Bir kişinin öldüğü kanlı kavgayı film gibi seyrettiler

Altıeylül ilçesine bağlı Dinkçiler Mahallesinde yaşanan olayda iddiaya göre M.K. ile husumetli olduğu G.A. arasında, G.A.’nın çalıştığı iş yerinde tartışma çıktı. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerine bıçak çekti. M.K., bıçakla G.A.’yı sağ göğüs bölgesinden yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

G.A., sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. G.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan M.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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