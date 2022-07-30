Bir kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü serbest bırakıldı

Gökçen Bulut

Gaziantep'te yol kenarında bekleyen kadına aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kaza 24 Temmuz'da meydana geldi. 66 yaşındaki Gökçen Bulut, karşıdan karşıya geçmek için yol kenarında bekliyordu.



O sırada aşırı süratli olduğu iddia edilen Hayrettin Ç., aracıyla kadına çarptı.



Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bulut'un hayatını kaybetmesine neden olan sürücü ise önce olay yerinden kaçtı, ardından jandarmaya teslim oldu.

Yapılan testlerde sürücünün kanında 3,2 promil alkol tespit edildi.

Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden kadının yakınları, karara itiraz etti, sürücünün tutuklu yargılanmasını istedi.

