Bir kişiyi bıçakla yaralayıp kaçmıştı: 17 gün sonra teslim oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi yaralayıp kaçtıktan 17 gün sonra polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

Bir kişiyi bıçakla yaralayıp kaçmıştı: 17 gün sonra teslim oldu

Yeni Mahalle 152/1 Sokak'ta 16 Nisan'da iki grup arasında çıkan kavgada, S.E'yi göğsünden bıçakla yaralayan ve olay yerinden kaçan S.K, 17 gün sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

Yeni Mahalle 152/1 Sokak'ta 16 Nisan'da H.D, İ.D. ve S.E. ile A.R. ve S.K. arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine S.K, S.E'yi göğsünden bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

Yaralı S.E, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı

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