Bir kıvılcım fabrikayı yaktı

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çalı Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada ustaların şaloma ile kesim yaptığı sırada çıkan kıvılcımlar sandviç panelleri tutuşturdu.

Alevlerin hızla yayılmasıyla ortalığı duman kapladı.

Yıkım sahasında çalışan işçiler neye uğradığını şaşırırken, çevrede büyük panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN, TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Uzun süren soğutma çalışmalarının ardından yangının tamamen söndürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.