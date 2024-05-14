Bir kız çocuğunun 15 kişi tarafından istismara uğradığı iddiası

14 yıl önce henüz 13 yaşında olan bir kız çocuğu, okul arkadaşının evine gittiği sırada arkadaşının cinsel istismarına maruz kaldı. Bu durumu kameraya çeken bir arkadaşı da kendisine şantaj yaparken 2010 yılında yaşanan bu olayda küçük kız, 15 kişi tarafından cinsel istismara uğradı.

Bir kız çocuğunun 15 kişi tarafından istismara uğradığı iddiası

Bir kız çocuğu, iki yıl süresince aynı mahallede oturduğu ya da aynı okulda okuduğu kişiler tarafından, görüntülerle tehdit edilerek ilişkiye zorlandı. Kız çocuğu, 2012’de Çocuk Büro Amirliği’ne giderek yaşadığı olayları tek tek anlatınca şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

KARAR BOZULDU

10 yıl süren dava, 2023’te karara bağlandı.

Mahkeme 13 sanığı 6 yıl ile 23 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.

İki sanık hakkında ise beraat kararı verdi. Dosya yapılan itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hükmü bozdu.

Yeniden yargılama başladı.

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