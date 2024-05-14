Bir kız çocuğunun 15 kişi tarafından istismara uğradığı iddiası

Bir kız çocuğu, iki yıl süresince aynı mahallede oturduğu ya da aynı okulda okuduğu kişiler tarafından, görüntülerle tehdit edilerek ilişkiye zorlandı. Kız çocuğu, 2012’de Çocuk Büro Amirliği’ne giderek yaşadığı olayları tek tek anlatınca şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.



KARAR BOZULDU



10 yıl süren dava, 2023’te karara bağlandı.



Mahkeme 13 sanığı 6 yıl ile 23 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.



İki sanık hakkında ise beraat kararı verdi. Dosya yapılan itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hükmü bozdu.



Yeniden yargılama başladı.