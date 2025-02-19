Bir linkte tıkladı, 600 bin lirası gitti

Antalya ’da yaşayan emekli Faruk Gülcemal, sosyal medyada bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlenmesinin ardından adına 600 bin liralık kredi kullanıldığını öğrenince suç duyurusunda bulundu. Gülcemal, sosyal medyada bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlendiğini ve 24 saat boyunca açılmadığını belirterek, “Ertesi gün telefoncuya gittim, telefonu açtırdım. Ardından fatura ödemek için telefon bankacılığına girdim ama açamadım. Bankanın şubesine gittim. Adıma 600 bin liralık kredi çekildiğini öğrendim.” dedi.

Hukuki süreç başlattığını aktaran Gülcemal, emekli maaşıyla bu miktarı ödeyemeyeceğini belirterek, mağdur olduğunu söyledi.



Gülcemal’in avukatı, mobil bankacılık dolandırıcılığına dikkat çekerek, benzer şikayetlerin arttığını söyledi.



Bu tür işlemlerin genellikle gece saatlerinde 20-25 dakika içinde yapıldığını anlatan avukat Faruk Atmaca, “Böyle bir durum yaşadıklarında vatandaşlara ilk tavsiyem, koşarak savcılığa gitmeleri gerektiği. Çünkü sadece bu şekilde banka hesaplarına bloke koyulabilir. Ayrıca tüketici mahkemelerinde dava açarak bankaların sorumluluğunu kabul ettirmeleri mümkün.” diye konuştu.