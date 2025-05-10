Bir liraya tavuk döner izdihamı

Düzce'deki İstanbul Caddesi üzerinde tavuk döner restoranı açıldı.

Açılışa özel olarak döner ve ayrını bir liraya satıldı.

Tavuk dönerin fiyatını duyan vatandaşlar restoran önünde izdihama neden oldu.

Çalışanların seferber olduğu izdihamda bir lirayı verenler tavuk dönerlerine kavuşurken almak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Döner ayran almayı başarabilen vatandaşlar ise "Ucuzdu aldık. Alması biraz zor oluyor ama başardık. Bir lira çok ucuzdu" dedi..

Bazı vatandaşlar ise poşetleri doldurarak restorandan ayrıldı.