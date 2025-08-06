Bir mahallenin taşıma su çilesi bitti

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan susuzluk problemine rağmen il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi’nde mevcut sondajın veriminin düşmesi nedeniyle yenileme çalışması gerçekleştirdi.

''HERKES ÇOK EMEK VERDİ''



Suyun mahalleye kazandırılmasından çok mutlu olduğunu belirten Bahçecik Mahalle Muhtarı Mehmet Çimen, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok büyük su sorunumuz vardı. Herkes çok emek verdi. Ellerinden ne geldiyse yaptılar. Mahallemiz geniş, susuzluk çoktu. Millet 10 gün, 20 gün su kullanamadı" dedi.

''ARTIK BİDONLARI KENARA KOYDUK''



Muhtar Azası Refik Kar, eskiden bidonlarla su ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kaldıklarını belirterek, "Daha önce suyumuz yoktu. Çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Taşıma suyuyla idare ediyorduk. Şimdi rahata kavuştuk. İçme ve kullanma suyumuzu pınarlardan bidonlarla getiriyorduk. Artık bidonları kenara koyduk. Şimdi rahata kavuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.