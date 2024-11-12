Bir metrelik torik balığı bin 500 liraya alıcı buldu

Balığın sabah 05.00 sularında yakalandığını belirten Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, "Bu yıl palamut ve torik bolluğu var. Karadeniz'den, Marmara'dan Ege'ye kadar ülkemizin dört bir yanı palamut ve torik kaynıyor. Bunlar bayağı bir büyürler. Gördüğümüz 1 metrenin üzerinde ve yaklaşık 18 kilogram ağırlığında. Taliplisi de az önce geldi. Her zaman gelen bir müşterimizdi.

Normalde 2 bin, 2 bin 500 TL 18 kilo balık fiyatıdır. Bin 500 liraya verelim' dedik. O da kabul etti. Bin 500 liraya da aldı. Çok uygun fiyatı. 18 kiloluk maliyet açısından da çok uygun bir deniz balığı almış oldu vatandaşımız." dedi.

Bazı vatandaşların özellikle büyük balıklara yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Polat, "Özellikle büyük balık hastası vatandaşlarımız var. Alır götürür, ailecek yerler. Çok da maliyetli bir balık değil. Bugün 1-2 kilo et fiyatına biz 10-15 kilo balıklar veriyoruz. Diğer gıdalarla karşılaştırırsanız doğallığını korumuş, kimyasal maddelerle bozulmamış tek gıda türü balıktır." diye konuştu.