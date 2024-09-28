Bir milyon dolarlık kumaş operasyonu: 16 kişi tutuklandı

Mersin'de ithal edilen 1 milyon 51 bin dolar değerindeki kumaşı resmi belgede sahtecilik yaparak vergi kaçıranlara yönelik operasyon yapıldı.



Mersin merkezli 9 ilde yapılan operasyonda yakalanan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve mali, organize olaylarının ortaya çıkarılması amacıyla çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında yurtdışından ithal edilerek Mersin'e getirilen muhtelif cinslerdeki kumaşların gümrük işlemleri esnasında resmi belgede sahtecilik yapılarak yurda sokulduğunu tespit etti.



Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.



Soruşturmayı derinleştiren ekipler aldatıcı ve yanıltıcı işlemler sonucunda 1 milyon 51 bin dolar değerindeki kumaşı vergi ödemeden yurda sokan 22 şüpheliyi belirledi.



Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin merkezli Aksaray, Ankara, Kırşehir, Hakkâri, Ağrı, Uşak, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Jandarmada ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 16’sı tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.