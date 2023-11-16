Bir organize suç örgütü daha çökertildi

Muğla'da Germiciler grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Buna göre Muğla'da bir organize suç örgütünün internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden verdikleri sahte otomobil ve ev ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca suç örgütünün silah ticareti yaptığı belirlendi.

Elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici’nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 10 zanlı tutuklandı.