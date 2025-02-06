Bir panelcinin itirafları: “Bilgiler piyasadaydı, Telegram’da sattım”

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Panel adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla elde edilen kişisel verilerin satıldığı ya da tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Mustafa D. hakimlik ifadesinde, suçlamaları kabul etti.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, devlet güvenliğini tehlikeye sokacak bilgilerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı yönündeki bulgular üzerine yapılan çalışma sonucunda devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin suçundan başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul merkezli operasyonda 69 şüpheliden 44'ü tutuklandı

44 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35’i çocuk 69 şüpheliden 44’ünün tutuklandığı soruşturmada, bazı zanlıların sulh ceza hakimliğindeki ifadelerine ulaşıldı.



Bazı şüpheliler ifadelerinde, internet siteleri üzerinden panel satışı yaparak para kazandıklarını belirtirken, bazıları da arkadaşlarına farklı görünmek, hava atmak ve dalga geçmek için bu işe karıştıkları iddiasında bulundu.



İFADELERE ULAŞILDI



Tutuklanan şüphelilerden Hüseyin Ç. ifadesinde, 2023’te internet sitesi üzerinden panel satışı yaptığını belirterek, “Bu işte o dönemler 5-6 bin lira kazanmıştım. Bu suçtan dolayı cezaevine girmiştim. 2023’ten sonra suç işlemedim.” ifadesini kullandı.



Tutuklu şüpheli Mehmet B. ise panel kullanarak kişisel verileri ticari maksatla satmadığını anlatarak, arkadaşlarına farklı görünebilmek için merak ettiği şeyleri ve onlara ait bilgileri bu sistem üzerinden sorguladığını ifade etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin büyük çoğunluğu çocuk yaşta

“DALGA GEÇMEK AMAÇLI ATMIŞTIM, MESAJLAR CİDDİ DEĞİLDİ”



Tutuklu şüpheli Muhammed F.A. ise 18 yaşında ve öğrenci olduğunu aktararak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Panel uygulamasına bir kez girip kendisini sorguladığını anlatan şüpheli, “Reklamını yapmışlardı, linke tıklamıştım.” beyanında bulundu.



Panel kurmayla ilişkilendirilen “T.C.’den tut adres, aile falan hepsi.” seklinde mesajının hava atmak amacıyla yapılan yazışmalar olduğunu belirten şüpheli Muhammed F.A, “Dalga geçmek, hava amaçlı atmıştım. Bu mesajlar ciddi değildi. Ben suçsuzum, tutuksuz yargılanmama karar verilsin.” ifadelerini kullandı.



“AD, SOYAD, SÜLALE BİLGİLERİ VAR”



Tutuklu şüpheli Mustafa D. de savunmasında, veri sattığını kabul ederek, şunları anlattı:



“Telegram üzerinden satıyorum.



Yaklaşık 3 aydır bu işin içindeyim. Bilerek, devletin bilgilerine saldırarak elde etmedim. Bunlar piyasadaydı.



YouTube’da panel nasıl kurulur videoları vardı.



Bu bilgiler ad, soyad, sülale bilgileridir. Sağlık ya da tapu bilgileri yoktur.



Mesajlaşmalar bana aittir. Ayda en fazla 7-8 bin lira kazanıyorum. Pişmanım.”

Kişisel verilere erişilen panellerin Telegram üzerinden satıldığı saptandı

ÇOCUKLARI İNTİHARA SÜRÜKLEDİLER



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, devlet güvenliğini tehlikeye sokacak bilgilerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı yönündeki bulgular üzerine yapılan çalışmada, bir grup tarafından panel adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları, sağlık bilgileri gibi çok sayıda kişisel veri ve kurumlara ait bilgilerin çalındığı, para karşılığı satıldığı ya da tehdit ve şantaj için kullanıldığı belirlenmişti.



Yapılan şantajlar sonucu çok sayıda çocuğun mağdur olduğu, bazı çocukların ise intihara sürüklendiği anlaşılmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma izniyle İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 25 ilde 30 Ocak’ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında yazılım ve bilgisayar mühendisi ile bilgisayar programcısının da bulunduğu 35’i çocuk 69 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, ruhsatsız silah ve otomatik tüfek ele geçirilmişti.



Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin suçundan gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemelerinin ardından serbest bırakılmış, 64’ü adliyeye sevk edilmişti.



Savcılıkta ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 44’ü tutuklanmış, 20’si de adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

IRAK İŞGALİNDEKİ TAHRİBAT ÖRNEK GÖSTERİLMİŞTİ



Başsavcılığın şüphelilerin tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildiği yazıda ise devletin en önemli kamusal faaliyeti olan nüfus kayıtlarına vurgu yapılarak, Amerika'nın 2003'te Irak'ı işgalinde nüfus ve tapu kayıtlarına müdahale ettiği aktarılmıştı.



Vatandaşlık numarasıyla sorgulama yapılan MERNİS sisteminin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilen yazıda, fail ya da faillerin sadece panel sistemi uygulayıcısı değil, sistemi kuran ve verileri sürekli güncelleyen konumunda oldukları değerlendirilmişti.



Yazıda, şüphelilerin devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken MERNİS veri tabanı ve entegre olduğu diğer bilişim sistemlerine yetkili kullanıcıların şifrelerini, çeşitli yollarla elde edip sızdıktan ya da verileri sızıntı yoluyla bizzat temin eden kişilerden aldıktan sonra, bunları "panel" adı verilen sorgulama ekranına taşıdığı ifade edilmişti.



Şüphelilerin illegal bir sorgu ekranı yaparak internet ortamında para ve sanal alemde itibar kazanmak amacıyla verileri yükleyip haksız menfaat temin ettikleri de kaydedilmişti.