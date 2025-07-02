Bir saat arayla iki sarsıntı: Bursa'da büyük bir deprem bekleniyor mu?

Merkez üssü Gemlik ilçesi olan ilk deprem dün saat 11.47'de meydana geldi.



3,9 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



BİR SAAT SONRA İKİNCİ DEPREM



Bu depremden bir saat sonra 12.57'de ikinci bir deprem meydana geldi.



Merkez üssü yine Gemlik ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü bu kez 4,2'iydi.



BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ



Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem başta Yalova olmak üzere İstannbul ve tüm Marmara Bölgesinde hissedildi.



YAKIN BİR ZAMANDA DEPREM OLACAK MI?



Depremin ardından değerlendirmede bulunan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, şunları söyledi:



"Burası Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde yer alan bir bölge. Gemlik, fay içerisinde fay geçen 110 ilçemizden bir tanesi.



Bu fayın hangi sıklıkta deprem ürettiği tartışmalı bir konu ama en azından bin yılda bir deprem ürettiğini biliyoruz.



Böyle yakın bir zaman deprem olacağı kanattinde değilim."



"OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI"



Öte yandan deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumlarca saha tarama çalışmalarının yapıldığını herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.