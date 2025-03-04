Bir selam ile gelen servet: Kömürcü Orhan'ın oğlu milyoner oldu

Muğla'da evli ve bir çocuk babası Cihan Yıldırım (36), 2019'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken bir yolcu kendisine yaklaşıp "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin:? Şu 1000 lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var." dedi.

Sabah gazetesinin haberine göre, şaşkına dönen Cihan Yıldırım, adama "Benim babamın adı Yaşar, ben 6 yaşındayken kazada öldü. Beni biriyle karıştırdınız galiba" dediyse de kabul ettiremedi.



Parayı veren kişi ısrarla "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun" diyerek uzaklaştı.

