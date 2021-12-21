Doktora saldıran zanlı: Bir şeyin yok deyince kafa attım

Aydın'da kendisini muayene eden doktora kafa atan zanlı ifadesinde "Doktora kelepçeden elime kan gitmediğini söyledim, 'bir şeyin yok' deyince kafa attım" dedi.

Haberler - DHA 21.12.2021 - 15:49 | Son Güncelleme : 21.12.2021 - 15:50

Doktora saldıran zanlı: Bir şeyin yok deyince kafa attım

’ın Didim ilçesinde adli muayene işlemi için götürüldüğü hastanede görevli doktor Doğancan Kılıç'a (26) saldıran ve 18 Aralık'ta serbest bırakılan Tahir Doğan (29), dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Doğan'ın, savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

"KIZGINLIKLA KAFA ATIP YARALADIM, PİŞMANIM"﻿

Doğan savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi: "Doktora elimdeki kelepçenin çok sıkı olduğunu ve elime kan gitmediğini söyledim. Doktor bana, 'senin bir şeyin yok' dedi. Ben de kızgınlıkla kafa atıp, yaraladım. Pişmanım" dediği belirtildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...