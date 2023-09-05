Bir sonraki Kabine Toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından toplantı tarihi merak konusu oldu. Peki, bir sonraki Kabine Toplantısı ne zaman?

Bir sonraki Kabine Toplantısı ne zaman?

Toplantısı'nın tarihi, gündemi ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Erdoğan başkanlığındaki kabinede, öğrenciler için faizsiz cep telefonu satışına dair ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

VERGİSİZ CEP TELEFONU SATIŞINDA SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını açıkladı.

KABİNE TOPLANTISI TARİHİ

Cumhurbaşkanı ’ın yönetiminde kabine toplantıları iki haftada bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılıyor.

Beştepe’de toplanan bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetiminde Türkiye’nin önemli konularını görüşüyorlar.

Son toplantı 5 Eylül'de yapıldı. Bir sonraki toplantının da 19 Eylül tarihinde ya da o hafta yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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