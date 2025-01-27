Bir sonraki kandil ne zaman? 2025 Berat gecesi tarihi
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin idrak edilmesi ile şimdi ise üç ayların üçüncü ve son kandili Berat Kandili'nin tarihi merak edilmeye başlandı. Peki, Berat Kandili ne zaman?
Ramazan'ın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili heyecanla bekleniyor. Berat Kandili, 1 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. İşte, 2025 Berat Kandili tarihi...
2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu.
Berat Kandili, 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
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