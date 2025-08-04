Bir su krizi de Bodrum'da: Su kesintileri yaşanıyor

Bodrum'da yaz sezonunda turizmde hareketlilik devam ederken ilçede su tüketimi de yoğunluğa bağlı olarak arttı.



Bodrum'u besleyen barajlardaki doluluk oranlarında düşüş yaşandı.



İlçeye içme suyu sağlayan 10 Haziran'da yüzde 48 doluluğa sahip Geyik Barajı'nın su seviyesi yüzde 33'e, yüzde 31 doluluğa sahip Mumcular Barajı'nda ise yüzde 22'ye geriledi.



Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranının geçen yıl yüzde 12, Geyik Barajı'ndaki doluluk oranının ise aynı dönemde yüzde 31 olduğu belirtildi.



SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR



Yarımadanın çeşitli noktalarında zaman zaman su kesintileri yaşanırken, vatandaşlara tankerle su teminine başlandı.

