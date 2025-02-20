Bir taraf donarken bir taraf sahile koştu
Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Antalya'da sahile gidenler güneşli havanın tadını çıkarttı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçen günlerde yaptığı uyarı ile ülkenin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini, sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalacağını duyurdu.
Uyarının ardından ülkenin büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk etkili olurken Antalya'da düşen sıcaklığa rağmen güneş kendisini gösterdi.
Rüzgarın etkili olduğu kentte sıcaklık, öğle saatlerinde 11 dereceye kadar yükseldi. Güneşli havayı fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.
DENİZE GİRDİ
Kimileri kumların üzerine oturup denizi izlerken, kimileri sahil bandında yürüyüş yaptı. Sahile bebeğiyle gelen bir kadın kumların üzerinde çocuğuyla oynarken rüzgarlı havaya aldırış etmeyen bir kişi de denize girerek yüzdü.
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