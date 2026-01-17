Bir taraf kış, bir taraf yaz
17.01.2026 15:21
Anadolu Ajansı
AA
Yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava etkili olurken Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Havanın 19 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 36'ya ulaştığı kentte güneşli hava hakim oldu.
Güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.
Bazı vatandaşlar ise Konyaaltı Sahili'nde denize girerek güneşlendi.
Birçok kişi sahilde yürüyüş yaparken bazıları kürek sörfü yapmayı tercih etti.