Bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da jandarma tarafından gerçekleştirilen Gürz-16 operasyonunda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Van'ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen Gürz-16 operasyonunda bir teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröristin kimlendirme çalışmalarının sürdüğü belirtilirken "Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yaz kış demeden, yılın 365 günü devam edecek. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." dedi.

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