Bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Van'ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen Gürz-16 operasyonunda bir teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Teröristin kimlendirme çalışmalarının sürdüğü belirtilirken "Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yaz kış demeden, yılın 365 günü devam edecek. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." dedi.
1️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 25, 2024
Van ili Çatak ilçesi kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen “GÜRZ-16” operasyonunda 1️⃣ terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi❗️
⚠️Teröristin kimliklendirme çalışmaları devam ediyor.
Hainlere nefes aldırmayacağız.… pic.twitter.com/8CzDE11mo3
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