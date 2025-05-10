Bir ton inci kefali yakalandı

Van Muradiye'de avlanması yasak olan bir ton inci kefali yakalanıd. Kefaller suya geri bırakıldı.

Bir ton inci kefali yakalandı
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Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, güvenlik güçleri, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, gece Yakıncak Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmada suya yerleştirilmiş 100 metrelik ağ ve bir ton inci kefali ele geçirdi.

Canlı oldukları tespit edilen balıkları suya geri bırakan ekipler, bölgede denetimlerine devam ediyor.

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