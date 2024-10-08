Bir tondan fazla midyeye el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yollardan ülkeden çıkarılmak istenen 1 ton 210 kilogram canlı kum midyesi (akivades) ve yabancı plakalı araca el konulduğunu bildirdi.



Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.



Yasa dışı yollardan Türkiye'den çıkarılmak istenen 1 ton 210 kilogram canlı akivadese ve yabancı plakalı bir araca el konulduğuna işaret edilen paylaşımda, "Bulgar uyruklu bir kişiye de 524 bin 960 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

