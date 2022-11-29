5 ayda 4 kedisi öldürüldü

Konya'da hayvan bakımevindeki bir görevlinin kürekle vurarak bir köpeğin ölümüne neden olduğu görüntüler kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı. Son olarak bir vahşet haberi de Bursa'dan geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Filiz Akın Karabulut (43), evinde beslediği ‘Zeytin’ isimli yavru kedisini, sitenin bahçesinde partileri kesilmiş ve karnı parçalanmış halde ölü buldu.

Sabah uyandığında kedilerini beslemek için bahçeye çıkan Karabulut, evinde beslediği 7 aylık kedisi ‘Zeytin’i, partileri kesilmiş ve karnı parçalanmış halde ölü olarak buldu.

Karabulut'un ihbarı üzerine polis olay yerinde inceleme yaptı.

"SİTEDE KATİL VAR"

Evde beslediği kedisinin her sabah bahçeye çıktığını söyleyen ve yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Karabulut, daha öncede bu sitede kedi yakıldığını dile getirdi. O durumla da ilgili çalışma yapıldığını ancak bir sonuca varılamadığını ifade eden Karabulut, "Bu sitede katil var. Bunu bugün bu hayvana, bu masuma yapıyorsa yarın öbür gün herkese, her şeyi yapabilir" dedi.

"CANİLİK"

Sokakta bulduğu bir gözü görmeyen, tedavisini ve bakımlarını yaptırdığı, 'Melo' ismini verdiği erkek kedisi de haziran ayında yüzü parçalanarak öldürülen Karabulut, 5 ayda 4 kedisinden birinin yakıldığını, birinin darp sonucu diyaframının patladığını, birinin de kaybolduğunu söyledi.

Karabulut, "Bütün sahipsiz sokak hayvanlarına bakmaya çalışıyorum. Bunlar da benim baktığım evimin, bahçemin kedileri. Zaten daha 6-7 aylıklar, yavrular. İnsana alışkın oldukları için herkese gidiyorlar ama maalesef sevgiyle yetiştirince de böyle insanlardan zarar görüyorlar. İstemeyenler var biliyorum ama bunu yapmak bir canilik" ifadelerini kullandı.

Karabulut'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.