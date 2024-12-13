Bir yaşındaki bebek evde kitli kaldı

Van'da annesinin bir anlık dalgınlığı nedeniyle evde kilitli kalan bir yaşındaki bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Bir yaşındaki bebek evde kitli kaldı

Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'ndeki bir binanın 4’üncü katındaki dairede bebeğini uyutup evden çıktığı sırada bir anlık dalgınlık nedeniyle anahtarı unutan anne panikledi.

Annenin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Bir yaşındaki bebek evde kitli kaldı - 1

Ekipler, kapıyı açıp Ayaz bebeği kurtardı.

Anne, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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