Bir yaşındaki bebek evde kitli kaldı
Van'da annesinin bir anlık dalgınlığı nedeniyle evde kilitli kalan bir yaşındaki bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.
Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'ndeki bir binanın 4’üncü katındaki dairede bebeğini uyutup evden çıktığı sırada bir anlık dalgınlık nedeniyle anahtarı unutan anne panikledi.
Annenin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kapıyı açıp Ayaz bebeği kurtardı.
Anne, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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