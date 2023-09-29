Bir yıl önce aldıkları evleri yıkıldı: Gözyaşları içinde izlediler

6 Şubat depreminde ağır hasar alan illerden biri olan Malatya’da yüksek katlı binaların bulunduğu Bostanbaşı Mahallesi'ndeki binaların yıkımı patlayıcı kullanılarak sürüyor.

Bugün de Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı apartmanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım öncesi polis ekipleri bölgeye çıkan tüm yolları kapatırken, alınan önlemlerin ardından geri sayım ile birlikte 13 katlı bina patlayıcı yardımı ile saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

224 kilo patlayıcının kullanıldığı patlatmayı canlı canlı izleyen bina sakinleri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Site sakinlerinden Esma Koç, henüz bir yıl oturmadan depremde ağır hasar alan evlerinin yıkımını çocukları ile birlikte gözyaşları ile izleyenlerden biriydi.