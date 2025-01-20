Bir yıl sonra Türkiye’ye döndü, havalimanında hayatının şokunu yaşadı: Kebapçı Musa’nın çalınan bilgileri hayatını karartıyordu
Çalışmak için İsveç’e giden kebap ustası Musa A., tatil için geldiği İstanbul’da gözaltına alınınca hayatının şokunu yaşadı. Musa A.’nın çalınan kimlik bilgileriyle Fatih’te üzerine kira sözleşmesi yapılan evde uyuşturucu madde ticareti yapıldı, adına sahte kimlik ve pasaport düzenlendi. Bu suçların işlendiği tarihte yurt dışında olduğu belgelenen, kanında uyuşturucu maddeye rastlanılmayan, kira kontratındaki imzanın da ona ait olmadığı tespit edilen Musa A. hakkındaki soruşturma takipsizlikle, açılan dava da beraatle sonuçlandı.
İsveç’ten tatil için geldiği İstanbul’da gözaltına alındığında çalınan kimlik bilgileriyle işlenen suçları öğrenince hayatının şokunu yaşayan kebap ustası Musa A., suç tarihinde yurt dışında olduğunu belgelemesi, kanında uyuşturucuya rastlanılmaması, kira kontratındaki imzanın da ona ait olmadığının anlaşılması üzerine ceza almaktan kurtuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haziran 2021’de, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı, sahte kimlik ve pasaport düzenlendiği belirlenen Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenledi.
EVDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Evde yapılan aramada, satışa hazır uyuşturucu maddelerin yanı sıra PVC kaplama, mor ışık, soğuk pres, farklı ülkelere ait silikon mühür uçları, bilgisayarlar, 45 sahte kimlik ve sürücü belgesi ile 107 sahte pasaport ele geçirildi.
İkametin sahibi Lokman F. ve evi kiraya veren emlakçı Tamer S.’nin polis ekiplerince ifadesi alınırken, kontratta evi kiralayan olarak görünen ve kimlik fotokopisi de bulunan Musa A.’ya ulaşılamadı.
KİRAYI NAKİT VERDİLER
Lokman F. emniyetteki ifadesinde, olaydan yaklaşık 6 ay önce Musa A. adlı kiracıyla emlakçının ofisinde kira kontratı imzaladıklarını, Musa A.’nın kira ücretini emlakçıya nakit olarak bıraktığını, kendisinin de parayı emlakçıdan teslim aldığını anlattı.
Emlakçı Tamer S. ise Musa A.’nın kirayı elden verdiğini, evden çıkan maddelerle bir ilgisi olmadığını söyledi.
Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Musa A. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve resmi belgede sahtecilik suçundan iki ayrı soruşturma başlatılırken, bir türlü ulaşılamayan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İSVEÇ DÖNÜŞÜ HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI
Mart 2021’de çalışmak için İsveç’e yerleşen kebap ustası Musa A. ise 26 Nisan 2022’de ailesini görmek için geldiği İstanbul’da, uçaktan iner inmez havalimanında gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Musa A. ifadesinde, Mart 2021’den beri İsveç’te yaşadığını, Küçükçekmece’de kendisine ait bir evi olduğunu, Fatih’te hiç ev kiralamadığını anlattı.
Kimlik fotokopisinin kendisinden habersiz kullanılarak kira kontratı düzenlendiğini belirten Musa A., kimliğini hiç kaybetmediğini ve bilgilerinin nasıl çalındığını bilmediğini söyledi.
Soruşturma sürecinde kira kontratındaki ile karşılaştırılması için yazı örneği alınan Musa A., uyuşturucu testi için de kan ve idrar numunesi verdi.
İfadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılan Musa A., İsveç’e dönemediği için çalışma izninin iptal edilmesi riskiyle de karşı karşıya kaldı.
UYUŞTURUCU SUÇLAMASINA TAKİPSİZLİK
Musa A. hakkındaki kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan yürütülen soruşturma, şüphelinin kanında ve idrarında uyuşturucu madde izine rastlanmaması, ele geçirilen maddelerin şüpheliye ait olduğuna dair yeterli delilin bulunmaması gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlandı.
Söz konusu adreste ele geçirilen sahte pasaport ve kimlikler nedeniyle Musa A. hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Mahkeme, sanığın söz konusu ikameti kiraladığının kesin olarak tespit edilemediğini, ele geçirilen malzemelerin sanık tarafından yapıldığının söylenemeyeceğini belirterek, beraat kararı verdi.
Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Musa A., çalışmak için yeniden İsveç'e dönerken, karar da kesinleşti.
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