Bir yıl sonra Türkiye’ye döndü, havalimanında hayatının şokunu yaşadı: Kebapçı Musa’nın çalınan bilgileri hayatını karartıyordu

İsveç’ten tatil için geldiği İstanbul’da gözaltına alındığında çalınan kimlik bilgileriyle işlenen suçları öğrenince hayatının şokunu yaşayan kebap ustası Musa A., suç tarihinde yurt dışında olduğunu belgelemesi, kanında uyuşturucuya rastlanılmaması, kira kontratındaki imzanın da ona ait olmadığının anlaşılması üzerine ceza almaktan kurtuldu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haziran 2021’de, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı, sahte kimlik ve pasaport düzenlendiği belirlenen Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenledi.

EVDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI



Evde yapılan aramada, satışa hazır uyuşturucu maddelerin yanı sıra PVC kaplama, mor ışık, soğuk pres, farklı ülkelere ait silikon mühür uçları, bilgisayarlar, 45 sahte kimlik ve sürücü belgesi ile 107 sahte pasaport ele geçirildi.



İkametin sahibi Lokman F. ve evi kiraya veren emlakçı Tamer S.’nin polis ekiplerince ifadesi alınırken, kontratta evi kiralayan olarak görünen ve kimlik fotokopisi de bulunan Musa A.’ya ulaşılamadı.

KİRAYI NAKİT VERDİLER



Lokman F. emniyetteki ifadesinde, olaydan yaklaşık 6 ay önce Musa A. adlı kiracıyla emlakçının ofisinde kira kontratı imzaladıklarını, Musa A.’nın kira ücretini emlakçıya nakit olarak bıraktığını, kendisinin de parayı emlakçıdan teslim aldığını anlattı.



Emlakçı Tamer S. ise Musa A.’nın kirayı elden verdiğini, evden çıkan maddelerle bir ilgisi olmadığını söyledi.



Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Musa A. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve resmi belgede sahtecilik suçundan iki ayrı soruşturma başlatılırken, bir türlü ulaşılamayan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.