Bir yılda 337 kere acile gitti: "Serum takınca geçer"

İstanbul 'da bir kişi bir yılda 337 kez hastaneye başvurdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, hastaneye başvuran kişinin KOAH hastası yaşlı bir adam olduğunu söyledi.

Söz konusu kişinin KOAH nedeniyle sürekli olarak nefes darlığı hissettiğini ve bunu yönetemediği için acil servise başvurduğunu anlatan Güner, "Amcamız KOAH hastalığından, nefes darlığı hissettiğinden, bunun anksiyetisini yönetemediğinden 1 yılda 337 kere hastaneye başvurmak zorunda hissetti. Aslında hem sağlık sistemini hem de kendini yordu." diye konuştu.

“SERUM TAKINCA GEÇECEĞİNE İNANMIŞ”

Yine İstanbul'da yaşayan bir başka kişi ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir yılda 316 kez başvurdu. Bu kişinin yaşlı bir kadın olduğunu anlatan Güner, "Teyzemiz yaşadığı anksiyete nedeniyle hipertansiyonla ilgili korkuyor. Acilde bir serum takarak geçebileceğine inanmış. Teyzemizi oradaki psikoloğumuzla, psikiyatristimizle, hekimimizle beraber ikna ederek artık başvurularını ayda birlere, iki ayda birlere kadar düşürdük." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ihtiyaçları, korkuları ve sağlıklarını kaybetmekle ilgili çekinceleri olabileceğini belirten Güner, bu kişilerin öncelikle aile hekimlerine başvurmaları gerektiğini, aile hekimlerinin ihtiyaç halinde vatandaşları uzman hekime yönlendirebileceğini söyledi.