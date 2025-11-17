Birbirlerine meydan okudular... Ankara'da fotoroman çetesine baskın: Dokuz gözaltı

Ankara'da fotoroman çetesine yönelik operasyonda dokuz kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan fotoroman çetesine yönelik çalışma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA BİRBİRLERİNE MEYDAN OKUDULAR

Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan dokuz şüpheli özel harekat timlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Şüphelilerin yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.