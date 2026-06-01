Birçok kişi işten çıkarılmıştı. CHP'den açıklama geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, yani istinafın "mutlak butlan" kararı sonrası Genel Merkez'de başlayan işten çıkarmalarla ilgili konuştu.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Sönmez, bu kişilerin iş akitlerinin iki nedenle feshedilmiş olabileceğini söyledi; bunları şöyle sıraladı:

“Parti yöneticilerine küfür, hakaret, tehdit vesaire gibi kurum çalışanı disipline uymayacak şeyler yapılması.” "Kağıt üzerinde kadrolu görünmelerine rağmen bu süreçte mazeretsiz ve raporsuz bir şekilde işe gitmemek."

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı, “Bu da nihayetinde nasıl öğrenilebilir? Eğer kart basılıyor da basmamışsa, kart basılmış ama fiilen gitmemişse ancak içerideki çalışan arkadaşlar bunun bilgisini verir." dedikten sonra şöyle devam etti:

"2 yılı aşkın süredir Genel Merkez'de değiliz biz. Bu bizim yapabileceğimiz bir tespit değildir. Personelin giriş-çıkış sisteminden baktığınız zaman bir yılda mazeretsiz olarak 300 mesai günü var, bunun 285'inde gelmemişse, bu filli çalışan değildir.”

“GİZLİCE YAPILMIŞ BİR KIYIM, OPERASYON VESAİRE YOK”

Sönmez, ayrıca bu işten çıkarmaların tekrar inceleneceğini söyledi.

Kendi birimindeki fesih nedenlerini de yeniden gözden geçireceğini söyleyen Sönmez, “Gerekirse kendilerini de çağırır, konuşurum. Haklı feshe ikna olamadığımız bir şey varsa, geri döneriz, arkadaşların sözleşmelerini devam ettiririz. Bu gizlice yapılmış bir kıyım, bir operasyon vesaire olmadığı için bizim burada karnımızı ağrıtacak bir durum yok. Kendi birimim için de yeni bir görevlendirme yok.” diye konuştu.

BİRÇOK KİŞİ İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi sonrası gelişen süreçte 20'den fazla kişinin görevine son verilmişti.

Son olarak CHP Genel Sekreterlik Koordinatörü olarak görev yapan Gülümhan Gülten işten çıkarılmıştı.

Gülten, kararı SMS yoluyla öğrendiğini de eklemişti.