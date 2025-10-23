Birçok ünlü markayı bünyesinde barındırıyordu: Yargıtay'dan holdinge kayyuma onama

Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan sanıklar Çağatay Karadeniz, Harun Algül, Kadir Karakoç, Ömer Görünmek ve Yücel Bilginoğlu'na verilen 2 yıl 1 ay ile 3 yıl arasında değişen süreli hapis cezaları da onandı.

Buna göre, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Bülent Kaynaroğlu ile aynı suçtan mahkumiyetine karar verilen Yasim Köse hakkındaki hükümlerin onanması kararlaştırıldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, holdingin eski yöneticilerinin yargılandığı davada yedi sanık hakkındaki mahkumiyet kararı ile holding bünyesindeki 24 şirketin müsadere kararlarını onadı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'e ilişkin yeni bir karar verildi.

- Zambak Basım Yayın Eğt. ve Tur. İşl. Paz. San. ve Tic. A.Ş,

- İtina Gıda İçecek ve Temizlik Malz. San. Tic. ve Paz. A.Ş,

O şirketler şöyle:

VEFAT GEREKÇESİYEL BOZMA KARARI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklar Ali Yusuf ile Recai Akgün'ün temyiz aşamasında hayatlarını kaybettiği gerekçesiyle haklarındaki hükmün bozulmasına karar verdi.

Sanıklar Menderes Demirci, Hüseyin Yüksel, Kürşat Yüce ve Mustafa Yıldız'ın eylemlerinin silahlı terör örgütüne üye olmak kapsamında olduğunu tespit eden Daire, bu sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan verilen mahkumiyetleri bozdu.

Sanık Özcan Yıldız'a silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan verilen mahkumiyet ise, sanığın beraat etmesi gerektiği belirtilerek bozuldu.

Sanıklar Erdal Sağlam, İhsan Eren ve Kenan Bilgi hakkında verilen beraat kararları da eksik araştırma yapılıp bu sanıklar hakkında karar verildiği gerekçesiyle bozuldu.