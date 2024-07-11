Birden fazla maaş alma uygulamasına son

32 maddelik yasa teklifi ile kamuda birden fazla maaş alma dönemi sona erecek. Her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşını geçemeyecek.



Kamudaki ihtiyaç fazlası araçlar satılacak. Tasarruf tedbirlerine uymayan bürokratlara maaş kesintisi ya da işten çıkarma gibi pek çok idari ceza verilebilecek. Tasarruf tedbirlerine uyumla ilgili denetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak.



Teklifle, belediyelerin aydınlatma giderleriyle ilgili de düzenlemeye gidiliyor. Sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20’den, yüzde 30’a çıkartılacak. Ayrıca,, araç dışından şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi teşviği sağlanacak.



