Birden fazla maaş uygulamasına son! Düzenleme Meclis'te

Uzun süredir üzerinde çalışılan kamuda birden fazla maaş uygulamasına son verecek düzenleme Meclis'e sunuldu. Kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak.

Birden fazla maaş uygulamasına son! Düzenleme Meclis'te

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği andan itibaren üzerinde çalıştığı düzenleme, artık 'te.

Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinin yasal çerçevesini oluşturacak kanun teklifine göre, birden fazla alma dönemi de sona erecek.

Her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşı olan 92 bin lirayı geçemeyecek.

Bunun üzerinde verilecek bir huzur hakkı, görev tazminatı gibi bir bedel varsa, o hazineye gelir olarak verilecek.

TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZA

32 maddeden oluşan düzenleme ile tasarruf tedbirlerini uygulamayan bürokratlara maaş kesintisi ya da işten çıkarmaya kadar pek çok idari ceza verilebilecek ve denetimini de Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak.

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca izlenmesi ve denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak. Sonuçları idarelerince Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

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