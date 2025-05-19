Biri 16, diğeri 17 yaşında! Döner bıçaklı şampiyonluk kutlamasına gözaltı
İzmir'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına döner bıçağıyla katılan iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinni 16, diğerinin ise 17 yaşında olduğu belirlendi.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar İzmir'de sokaklara çıktı.
Kutlamalarda, kentin en yoğun olan cadde ve sokaklarında taraftarlar ellerinde bayraklarla marşlar söyleyip, şampiyonluk coşkusunu yaşadı.
Kutlamalarda sadece araç geçişine açık olan Konak Tüneli'nde ellerinde döner bıçaklarıyla yürüyen iki taraftar dikkat çekti.
Ellerindeki bıçakları sallayıp yürüyen iki taraftar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
BİRİ 16, DİĞERİ 17 YAŞINDA
Konak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkıp, biri döner bıçaklı olduğu belirlenen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin Güney D. (16) ile Furkan Ş. (17) olduğu belirlendi.
Şüpheliler, evlerinde yakalandı.
Şüphelilerin olayda kullandıkları bir bıçak ise attıklarını söyledikleri Buca ilçesindeki Bülent Ecevit Parkı'nda bulundu.
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